Osid completam 60 anos de fundação com missa em homenagem a Irmã Dulce

As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) completaram 60 anos de fundação neste domingo, 29. E, para comemorar a data, foi realizadas no complexo localizado no Bonfim, em Salvador, um missa em homenagem a Irmã Dulce, que se tornou a primeira santa nascida no Brasil, além da inauguração de nova sala cirúrgica no Hospital Santo Antônio.

A programação nas Osid começou cedo, às 8h, com a inauguração do 11º leito destinado a realizar intervenções de alta complexidade na área oncológica. Segundo a instituição, cerca de R$ 936 mil foram empregados na reforma e aquisição de equipamentos na unidade de saúde. O dinheiro veio de campanhas e doações do Rotary Internacional e Rotary Club da Bahia.

Em seguida, o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, presidiu a missa em homenagem ao trabalho social de Irmã Dulce. Celebrada no Santuário da freira baiana, a cerimônia começou às 9h e contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner.

60 anos de história

Fundada em 26 de maio de 1959, por Irmã Dulce, as Osid atualmente está distribuída em 21 núcleos nas áreas de saúde, assistência social, pesquisa científica, ensino em saúde, educação e preservação da memória de sua fundadora.

Conhecida por ser uma das maiores referências em cuidados com a saúde no País, o Hospital Santo Antônio atende cerca de 10 mil pacientes exclusivamente via Sistema Único de Saúde (SUS). O complexo conta 954 leitos hospitalares para o atendimento de patologias clínicas e cirúrgicas e realiza 3,5 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano na Bahia, sendo , 2,2 milhões se concentradas em Salvador.

No total, são 11,5 mil atendimentos por mês para tratamento do câncer, 18 mil internamentos e 12 mil cirurgias por ano. Também na capital baiana são atendidas diariamente cerca de 2 mil pessoas e servidas anualmente 1,7 milhão de refeições aos pacientes da instituição.

O legado social de Irmã Dulce inclui ainda o Memorial Irmã Dulce (MID), museu instalado na sede das Obras Sociais, que abriga uma exposição permanente sobre a história da freira, e o Centro Educacional Santo Antônio (CESA), escola que funciona no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e atende 750 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Em 2018, as Osid foi premiada como a melhor organização não governamental do Nordeste e uma das 100 melhores do Brasil pelo Instituto Doar, em parceria com a Rede Filantropia. Entre o público acolhido pela entidade, estão pessoas com deficiência e deformidades craniofaciais, pacientes oncológicos, crianças e adolescentes em situação de risco social, idosos, dependentes de substâncias psicoativas e pessoas em situação de rua.

Segundo milagre

No dia 13 de maio, o Papa Francisco anunciou a canonização de irmã Dulce após o reconhecimento do segundo milagre, uma cura de visão atribuída à intercessão de Irmã Dulce. O Anjo Bom da Bahia se tornou a primeira santa nascida no Brasil e terá o terceiro tempo de canonização mais rápido da história, com 27 anos após seu falecimento. Ela fica atrás apenas da santificação do Papa João Paulo II (9 anos após a morte) e Madre Teresa de Calcutá (19 anos após).

A data da cerimônia de canonização de Irmã Dulce será anunciada pelo Papa após reunião prevista para o dia 1º de julho, no Vaticano. No domingo seguinte à santificação em Roma, haverá um grande evento festivo na capital baiana.

