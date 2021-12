Oscar Gay: GGB divulga lista dos amigos e inimigos dos homossexuais

Os cantores Roberto Carlos e Wando encabeçam a lista dos “amigos dos homossexuais” que receberão o “Triangulo Rosa” no 20° Oscar Gay, promovido anualmente pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), mais antiga entidade de utilidade pública do gênero em atividade no Brasil. A lista divulgada nesta quinta-feira, 22, em Salvador, cita também os inimigos dos homossexuais nos últimos 12 meses devido a declarações ou atitudes consideradas preconceituosas e incentivadores da homofobia. Entre esses estão o presidente do Palmeiras, Luiz Belluzzo pela sua declaração “vamos matar bambi!”, e a direção da Escola de Samba Gaviões da Fiel, “por expulsar um grupo de gays por dançarem de forma 'afeminada'". Os “inimigos” ganham o Troféu Pau de Sebo.

