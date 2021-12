Osba retorna a Salvador com espetáculo no TCA em fevereiro

A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) retorna a Salvador com o espetáculo "Pedro e o Lobo" nos próximos dias 13 e 14 de fevereiro (quarta e quinta), às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Com objetivo de ensinar às crianças as sonoridades de diversos instrumentos que compõem uma orquestra, a OSBA revisita a obra “Pedro e o Lobo, Op. 67 para Quinteto de Sopros com Percussão e Narrador”, uma história infantil contada através da música criada pelo compositor russo Sergei Prokofiev (1891-1953).

Os instrumentos representam personagens diferentes da história, vividos nesta ocasião pelos músicos Antônio Carlos Portela (flauta), Gustavo Seal (oboé), Solamy Oliveira (clarineta), Adelson Lemos (trompa), Ilza Cruz (fagote) e Humberto Monteiro Fernandez (percussão). A história conta com a narração de Vica Hamad, atriz e professora da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA), além de projeções visuais assinadas pelo VJ Caetano T. Britto.

Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) e já estão à venda nas bilheterias do TCA, nos postos de vendas dos SAC’s Barra e Bela Vista e ainda no site do Ingresso Rápido: bit.ly/2DSuCic

