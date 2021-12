Osba e BaianaSystem dividem palco em 'Concerto da Independência'

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) e a banda BaianaSystem se reuniram no palco da Concha Acústica para apresentar o inédito “Concerto da Independência”, na noite desta terça-feira, 2, após o tradicional cortejo e chegada dos caboclos e do fogo simbólico no Campo Grande.

De acordo com a Secretaria de Comunicação do governo (Secom), a apresentação foi inspirada no espírito libertário da maior festa cívica do estado, que comemora a Independência do Brasil na Bahia.

A ideia do espetáculo partiu do maestro da Osba, Carlos Prazeres, após perceber camadas sinfônicas presentes nas músicas do grupo BaianaSystem.

A apresentação foi marcada pela mistura diversidade de ritmos e instrumentos do BaianaSystem e da música de concertos da Osba.

adblock ativo