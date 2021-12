"Os ônibus atendem à demanda do metrô", afirma Fábio Mota

Após as informações de que os ônibus não estavam circulando na sua totalidade neste domingo, 28, dia de segundo turno das eleições, a equipe de A TARDE percorreu a cidade para verificar a situação. Durante o percurso, passamos por locais como a Avenida Tancredo Neves, Detran, Rótula do Abacaxi e Shopping da Bahia para observar a presença dos coletivos.

No trajeto foi visto menos que 10 ônibus circulando e pontos cheios de passageiros aguardando. Visivelmente a frota disponível não corresponde a totalidade dos ônibus que circulam diariamente durante a semana.

Entretanto, em entrevista, o secretário municipal de Mobilidade, Fábio Mota, afirmou que os ônibus estão 100% em circulação e que os coletivos estão atendendo a demanda do metrô nas estações de transbordo."Em nenhum lugar do mundo a frota circula 100% na rua, se tem pouco ônibus, é por baixa demanda. Nas Estações Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte os ônibus estão normais, a frota atende a operação do metrô", afirmou.

Mota ainda garantiu que a baixa demanda dos coletivos é por conta do novo processo de votação. Segundo o secretário, a medida em que as pessoas realizaram a biometria o local de votação ficou mais próximo de quem preciso votar. "Hoje poucas pessoas precisam pegar ônibus para votar. Com a biometria e a mudança dos colégios eleitorais, a população agora vota perto de casa", garantiu.

