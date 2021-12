"Os números estão aí. Eles falam por si só", diz Neto sobre pesquisa eleitoral

O prefeito ACM Neto (DEM) reafirmou, nesta segunda-feira, 9, que anunciará seu candidato na corrida pelo Executivo nos primeiros dias de janeiro. O nome que vem sendo trabalhado é o do vice-prefeito Bruno Reis (DEM), mas há também a caminhada do deputado estadual licenciado Leo Prates em paralelo como opção.

"Pretendo apresentar meu candidato até a primeira semana de janeiro. Estou, também, fazendo minhas pesquisas internas e conversando com as pessoas, que é uma coisa muito importante", disse o gestor, que participa da sessão especial, na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), de entrega da Comenda Dois de Julho ao presidente da Câmara de Salvador, vereador Geraldo Júnior (SD).

O prefeito não quis comentar os dois cenários da pesquisa em que o somatório do percentual dos nomes do grupo oposicionista é superior ao representado pelos pré-candidatos da base do gestor. A respeito da liderança de Bruno Reis, o democrata resumiu: "Os números estão aí. Eles falam por si só".

