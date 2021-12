Os desafios da maternidade para as mulheres empreendedoras

Seja para fugir da crise, completar a renda ou até mesmo, realizar o sonho de ser o seu próprio chefe, é cada vez mais comum recorrer ao empreendedorismo. Também não é nenhuma surpresa que as mulheres estejam inseridas nesse mercado. O número, inclusive, não é nada pequeno: cerca de 77% do público feminino na Bahia possui empreendimentos formalmente constituídos, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Muitas vezes vistas como responsáveis apenas pelas atividades domésticas e limitadas às necessidades dos filhos, engana-se quem pensa que as mães não fazem parte dos negócios. Apesar de não existir nenhum dado específico sobre a maternidade e o empreendedorismo, é possível ter uma ideia da atuação delas sabendo que 57,54% das empreendedoras baianas estão casadas ou vivem uma união estável.

Dentre tantos grandes exemplos aqui em Salvador, o Portal A TARDE reuniu três histórias sobre mães super poderosas que mostram diariamente que podem fazer o que quiser, sem abrir mão de amar e cuidar dos seus filhos.

Ser mãe solo de um filho pequeno nunca representou um problema para que a jornalista e digital influencer Juliana Drummond deixasse de empreender, pelo contrário, o nascimento de Enzo Gabriel de 1 ano e 4 meses, acabou ajudando ela a se encontrar em um novo tipo de negócio.

Aos 34 anos, Juliana, que comandou durante mais de 6 anos a própria loja de roupas, resolveu fazer consultoria em redes sociais, a fim de conquistar mais flexibilidade e renda. Ela se redescobriu no ofício, porém, até decidir encerrar as atividades da loja de vez, precisou conciliar a rotina de Enzo com a do estabelecimento.

Juliana cuidava ao mesmo tempo da loja e do seu bebê Enzo

“Fiquei com a loja até Enzo completar 11 meses, e nesse tempo por várias vezes ele foi comigo trabalhar. Eu levava o bebê conforto, brinquedos, dava mama ao mesmo tempo que atendia uma cliente. Era uma correria”, afirma Juliana. No entanto, apesar de conseguir ficar mais tempo em casa, a correria ainda faz parte da realidade dela.

Quem também precisou encontrar uma forma de adaptar as tarefas do próprio negócio as demandas familiares foi a Marina Araújo, 34. A também jornalista é mãe do Bernardo Nobre, 8, e mantém um food truck junto com o marido, além de outra empresa de alimentos com a irmã.

Marina conta com a ajuda de familiares para conciliar a maternidade com os negócios

Ela atua na comunicação dos dois trabalhos e conta com a ajuda de outros familiares para cuidar de Bernardo enquanto trabalha, mas também não deixa de estar presente. "Geralmente trabalhamos à noite e ao finais de semana. Nestes períodos, ele fica com as avós. Mas após o trabalho, temos que arranjar tempo para dar atenção entre estudo e lazer", revela.

Maternidade que inspira

Entre tantos adjetivos, a maternidade é também inspiradora, inclusive para negócios. Foi assim que nasceu o negócio da engenheira civil Geise, a loja de roupas para gestantes "Mamma Chic": baseado justamente na dificuldade dela em encontrar roupas durante a segunda gestação.

Negócio surgiu da dificuldade de Geise em encontrar roupas durante segunda gestação

Decidida ainda na gravidez, em apenas cinco meses, ela adquiriu uma sede e deixou para trás um emprego estável de quase dez anos para expandir a marca que é um sucesso.

Mãe de Beatriz, 8, Caio 6, e Daniela, 2, Geise conta que tentar organizar o tempo é crucial para lidar com a administração da empresa e da própria vida pessoal.

"Empreender sendo mãe é um desafio dobrado, pois muitas vezes tendemos a levar trabalho para casa, à noite e nos fins de semana. No meu caso que são três pequenos, quando chego em casa querem brincar, conversar. Hoje eu me policio muito mais. A organização do tempo e delegação de atividades são importantes", diz.

De acordo com a dados da Pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) mostram que as mulheres, geralmente, buscam empreender em segmentos como serviços domésticos, estético, varejo de roupas, refeições e artesanato. Cerca de 57,43% das mulheres tem o negócio como única fonte de renda, porém, grande parte delas, 33,03%, já sofreram algum tipo de preconceito por ser mulher e empreendedora, segundo informações do Sebrae.

Negócio à vista

Para as mamães que desejam empreender, mas não querem abrir mão da convivência com os filhos, a dica da assessora da superintendência do Sebrae, Monique Teixeira é investir em conhecimento. "Antes mesmo de planejar o negócio, é preciso estudar o mercado em que se pretende atuar, quais os riscos, concorrência e entender bem o produto ou serviço que quer oferecer. O Sebrae é um parceiro para todas essas etapas, desde a ideia até a gestão de um negócio já consolidado", ressalta Monique.

De mãe para mãe, Juliana aconselha cuidar do planejamento. "Tenha um planejamento diário para conseguir atender sua demanda com seus filhos e trabalhar. Tem área pra todo mundo, basta se organizar e o que quer, estudar e se atualizar", afirma Juliana.

Para Marina, é preciso viver um dia de cada vez com motivação, para enfrentar os desafios do negócio. "Empreender é um trabalho diário. O nosso negócio depende de nós, donos", diz Marina.

Já Geise aposta na persistência. "Hoje existem várias alternativas para empreender, seja pela internet, telefone e muitas outras atividades com a oportunidade de ter a presença dos filhos. Mas o mais importante é insistir. Às vezes é difícil, temos que trabalhar a noite depois que dormem, ou logo cedo antes de acordarem, mas com certeza vale a pena", explica.

Por fim, sendo um dos maiores conhecidos do se mãe, o amor é algo citado por todas as três. "Acredito que quando fazemos com amor e nos doamos, dificilmente vamos dar errado", finaliza Juliana.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

