Orla volta a ser ocupada por barracas improvisadas

A construção de barracas improvisadas na Praia de Stella Maris tem gerado reclamações de moradores e comerciantes. Cerca de 30 barraqueiros montaram as estruturas no espaço da orla que vai do início do bairro até a região próxima ao Grand Hotel Stella Maris.

"Não mudou nada. Apenas saíram as barracas e entrou a falta de higiene", afirmou Francis Pointis, gerente-geral do Grand Hotel e morador do local.

Para o guia turístico Fernando Pedreira, a situação da região está precária. "A praia está parecendo uma favela. Além de tudo, os comerciantes cobram preços exorbitantes e não oferecem nenhuma estrutura", disse. Em uma das barracas consultadas por A TARDE, um coco gelado não sai por menos de R$ 3,50.

"Isso é um absurdo. Os moradores estão assustados", revelou o cantor e compositor Beto Daltro, morador do bairro há 13 anos. Ainda segundo ele, algumas barracas servem de ponto para o tráfico de drogas e parte da vegetação de restinga próxima à areia tem sido alvo constante de queimadas pelos novos ambulantes que querem montar novos negócios.

Eduardo Silva, que é dono da barraca do Edu na praia, também reclama das condições das estruturas montadas. "Está sendo péssimo trabalhar assim. Não posso cozinhar, não temos banheiro e só servimos bebidas".

Queixas semelhantes às de Emivaldo Nascimento, proprietário da barraca do Bigode. "Tá meio difícil. Temos que cozinhar fora e trazer a comida devido à falta de higiene. Também não temos energia", acrescentou.

Durante a visita ao local, A TARDE observou também a presença de ligações irregulares de água, para o estabelecimento de chuveiros improvisados próximos às estruturas.

Fiscalização - A prefeitura disse em nota que atua para combater irregularidades e abusos na cidade, mas que a fiscalização de equipamentos encontrados nas praias cabe à União, por se tratar de terreno da Marinha.

Consultada, a 13ª Vara Cível Federal informou que o juiz Carlos D'Ávila Teixeira, responsável pela determinação da derrubada das barracas em 2010, não se pronunciará sobre o assunto, mas que novas investigações deverão ocorrer nos próximos dias nas praias da cidade.

