Orla de Tubarão será reformada até agosto

Foi assinada, neste sábado, 22, a ordem de serviço para a requalificação do trecho da orla de Tubarão, no subúrbio de Salvador. As obras preveem um investimento de R$ 3,4 milhões e têm duração prevista de cinco meses.

O projeto é semelhante ao da Barra e Ribeira, que também contam com piso compartilhado para veículos e pedestres. Nas laterais, haverá pista exclusiva para ciclismo e caminhadas.

Está prevista a construção de rampas e pista tátil, de maneira a tornar acessível o deslocamento de pessoas com deficiência, a reforma da praça de Tubarão e a instalação de parque infantil.

Haverá também a inclusão de equipamentos de ginástica e quiosques para comércio de bebidas e comidas, que serão equipados com banheiros públicos. Neste projeto, há ainda um espaço especial para os motoristas de ônibus, uma vez que no local funciona o fim de linha. Os novos módulos terão sanitários e varanda para descanso.

Um dos trechos que serão reformados terá o calçamento de paralelepípedos e não de pedras intercaladas. Segundo o titular da Casa Civil, Albérico Mascarenhas, isso ocorre em função do material do intercalado, que pode ser danificado se estiver próximo do mar.

Na cerimônia de assinatura da ordem de serviço, Neto prometeu requalificar a Estrada da Cocisa, em Paripe. De Tubarão, ele foi a São Tomé de Paripe para ver o andamento de obras iniciadas há cerca de 15 dias.

Preocupação

Embora satisfeitos com o anúncio das obras no subúrbio, os moradores de Tubarão se disseram preocupados com a situação do comércio local, uma vez que os ambulantes foram retirados da praia.

"A obra aqui na área é uma coisa boa, mas quero ver se vão atender às necessidades tanto da população quanto dos vendedores", disse o metalúrgico Luiz Passos, de 44 anos.

Cadastrados

Segundo a secretária municipal de Ordem Pública, Rosemma Maluf, foram cadastrados até agora cerca de 40 ambulantes. Esses estarão autorizados pela prefeitura a atuar na praia.

