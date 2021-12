Orla de SSA: arquiteto critica falta de participação popular

Para o presidente do Departamento da Bahia do Instituto de Arquitetos do Brasil, Nivaldo Vieira, o projeto de requalificação da orla está sendo feito sem a participação da população.



"A prefeitura está chegando com muita sede ao pote. Ela está fazendo de forma afobada. Um projeto preliminar e pouco desenvolvido, com entendimento equivocado", aponta.



Vieira critica, ainda, os equipamentos instalados pela gestão municipal para o lazer da população. "A prefeitura retalha a orla e sai espalhando quiosques. Falta planejamento global. Não houve discussão com a sociedade. Temos que saber o que a população precisa e como atraí-la. A prefeitura apresentou o projeto depois que decidiu começar as obras. Isso é inadmissível".



O secretário municipal da Casa Civil, Albérico Mascarenhas, defende que houve divulgação dos projetos e que a prefeitura estaria disposta a ouvir qualquer contribuição da população ou de instituições. "Mas se para cada intervenção for preciso ouvir todas as pessoas, não tem como executar", pondera.



Além da Boca do Rio, somente o trecho da Ribeira está previsto para ser entregue este ano (dezembro). Os sete restantes (São Tomé de Paripe, Tubarão, Barra, Rio Vermelho, Jardim de Alah/Armação, Piatã e Itapuã) serão concluídos somente em 2014.



O valor total investido é de cerca de R$ 111 milhões.

