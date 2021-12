Orla de Salvador recebe operação de melhoria na iluminação

A Diretoria de Serviços de Iluminação Pública de Salvador (Dsip) deu início a 'Operação Orla 2019', que visa reforçar o clareamento das ruas da capital baiana e melhorar a situação dos postes em vários pontos da orla da cidade. Ao todo, 1.600 postes passarão por manutenção e modernização a partir desta semana.

Com investimento de cerca de R$ 2 milhões, a operação já contempla os bairros da Barra e São Tomé de Paripe. Outros bairros a serem atendidos são Ribeira, Periperi, Bonfim, Rio Vermelho, Amaralina, Armação, Pituba, Costa Azul, Jardim de Alah, Boca do Rio, Pituaçu, Jaguaribe, Piatã, Jardim Placaford e Itapuã.

O serviço nos locais ocorre em quatro etapas: limpeza e remoção de cartazes, raspagem e lixamento, aplicação de produto anticorrosivo, e pintura com duas camadas. Além da haste, outros componentes do poste também receberão cuidados. Os sextantes (suportes das luminárias) serão tratados e pintados e as caixas subterrâneas de passagem passarão por manutenção.

Em complemento ao serviço de limpeza e manutenção, cerca de 850 projetores de vapor serão substituídos por LED, tecnologia que permite o monitoramento em tempo real e garante uma redução de consumo de energia em até 60%. Essa modernização vai proporcionar mais iluminação à orla da cidade.

