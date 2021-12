Orla de Salvador ganha nova configuração

De Piatã a Itapuã, a orla ganha uma nova configuração. Os três quilômetros do trecho, praticamente concluídos, já são utilizados por moradores e frequentadores, que aprovaram a obra de requalificação.

O movimento de pessoas, entre banhistas e adeptos da prática de esportes, foi intenso na tarde desta segunda-feira, 28. Morador de Itapuã há 18 anos, o sargento da Marinha Ésio Carvalho Correia, 58 anos, pensa em voltar a frequentar o local.

"Moro aqui, mas não frequentava mais. O lugar estava abandonado, além de inseguro. Agora, sim, temos um local digno. Espero que seja dada a manutenção adequada para conservar esses equipamentos", disse Correia, que apreciava o pôr do sol no novo mirante instalado em Itapuã.

Vistoria

Nesta segunda-feira, 28, o prefeito ACM Neto vistoriou as obras, percorrendo os três quilômetros do projeto, que foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira e que contém novas propostas para os quiosques, além de espaços para cultura, lazer, esporte e convivência. Orçadas em cerca de R$ 13 milhões, as obras têm previsão para ser entregues no início de outubro.

O secretário municipal de Infraestrutura (Sindec), Paulo Fontana, que também acompanhou a vistoria, disse que faltam detalhes para a finalização. "Resta apenas o arremate da obra para que a nova orla seja entregue à população totalmente requalificada".

O projeto prevê a construção de oito quiosques, uma quadra poliesportiva, ciclovias, um mirante e um deck de madeira, para lazer e convivência.

Equipamentos

A nova orla contará ainda com parque infantil, praça multiúso, estacionamento, mobiliário urbano e piso tátil. Segundo Fontana, as "casas do pescador" serão mantidas, passando antes pela devida revitalização, com direito a rampas de acessibilidade e posto salva-vidas.

Ainda em fase de conclusão, as intervenções na orla de Itapuã agradam a moradores e visitantes. De férias em Salvador pela terceira vez, o projetista Edvaldo Costa revelou surpresa ao ver as mudanças desde a sua última passagem.

"Estive aqui há pouco tempo e não tinha nada disso. A orla estava feia, esburacada, e esse é um dos cartões-postais da cidade. Não podia ficar daquele jeito. Essa reforma será importante não apenas para a população, mas principalmente para quem vem de fora", diz.

