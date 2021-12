Orla da Ribeira ganha uma Estação Bike em inauguração

A Ribeira vai receber uma Estação Bike, área para estacionamento gratuito de bicicletas, nesta sexta-feira, 18, logo antes da festa de entrega da nova orla na Praça Dodô e Osmar, que terá show de Margareth Menezes. O equipamento vai ficar entre o Terminal Marítimo e o final de linha do bairro, com atendimento sete dias por semana, das 6h às 0h, gratuitamente.

A Estação com 40 vagas seguirá os mesmos moldes da inaugurada no Farol da Barra em 3 de outubro; composta por um contêiner marítimo dividido em dois andares. Para se cadastrar, é necessário apresentação de documento com foto, número do CPF e estar com a bicicleta presente para registro. É possível cada usuário guardar até três veículos simultaneamente.

É possível ainda escolher uma das cinco bicicletas "azuizinhas", disponibilizadas para empréstimo. Para utilizar esse serviço, é preciso se cadastrar presencialmente ou pelo site e pagar o valor único de R$ 1 debitado no cartão de crédito.

Desde que foi implantada, a estação da Barra armazena cerca de 40 bicicletas por dia e tem mais de 150 usuários assíduos. Esses equipamentos chegam a Salvador através do Movimento Salvador Vai de Bike, com patrocínio do Itaú e operação da Compartibike.

