Orla da Barra sofrerá intervenção a partir desta 2ª

A prefeitura da capital, por meio da Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop), divulga que promoverá uma intervenção na orla da Barra a partir desta segunda-feira, 11. Segundo o comunicado divulgado, a ação tem como alvo a troca do guarda-corpo na avenida Oceânica, no trecho entre o Morro do Cristo e o Clube Espanhol.

Os trabalhos serão realizados de segunda a sábado, das 8h às 17h, e, para a intervenção, será feito o isolamento de uma área de aproximadamente 20 m². Ainda de acordo com a Sucop, o trânsito de veículos não será afetado no local.

