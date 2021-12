Órgãos são acionados pelo MP-BA para solucionar alagamentos em Valéria

O Ministério Público da Bahia acionou ViaBahia Concessionária de Rodovias, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Empresa Baiana de Água e Saneamento Básico (Embasa), Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) e o Município de Salvador para atender os alagamentos recorrentes no bairro de Valéria, que seriam provocados por uma tubulação de água com defeitos.

De acordo com a promotora da Justiça Joseane Suzart, autora da ação civil pública, essas irregulares na tubulação para a passagem da água e na drenagem local estão gerando o acúmulo de resíduos e alagamentos. Através desta ação, o MP-BA solicita que a ViaBahia seja responsável a promover a recuperação, manutenção e implantação de melhorias no sistema rodoviário da BR-324 e com isso, elimine as irregularidades detectadas e a realização do sistema de drenagem para que sejam evitados alagamentos.

A solicitação do MP-BA também requer que a ANTT fiscalize de forma direta o cumprimento do contrato de concessão firmado com a ViaBahia para a gestão da BR-324 e que também providencie a execução das obras necessárias para que haja o funcionamento regular da "galeria" criada para a canalização do corpo d'água que tem como objetivo de permitir a construção da rodovia, nas proximidades do bairro de Valéria e com isso elimine o "estrangulamento" existente ou deterioração detectada.

A função do DNIT nesta ação é de acompanhar e fiscalizar a política formulada para a administração da infraestrutura do Sistema Federal de Viação referente à BR-324. Já a Embasa, deve regularizar o sistema de esgotamento sanitário do bairro de Valéria, além de providenciar os serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva.

O MP-BA também solicita o Município de Salvador fazer a efetivação do pavimento completo das vias, logradouros e demais espaços de circulação pública no bairro e também a atuação articulada com os demais órgãos federativos para realizar uma abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação e recuperação das irregularidades encontradas no bairro. O Ministério Público Estadual solicita à Justiça determine que a Limpurb promova a coleta e transporte dos resíduos em caráter regular e permanente em Valéria, além de fazer a triagem para fins de reuso e reciclagem de tratamento por compostagem e de disposição, além de providenciar a drenagem e o manejo das águas, limpeza e fiscalização preventiva das redes urbanas.

