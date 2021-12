Órgãos municipais terão funcionamento especial no 2 de Julho; confira

Devido aos festejos do 2 de Julho (próxima segunda-feira), que no desfile cívico deste ano traz o tema “Luta pela Paz”, alguns órgãos municipais em Salvador vão funcionar em esquema especial. Confira abaixo:

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) terá uma ambulância de plantão desde o sábado, 1º, quando ocorre a chegada do fogo simbólico em Pirajá. Uma unidade de suporte básico ficará estacionada no largo de Pirajá.

No dia 2 de Julho, uma ambulância básica e uma dupla de 'motolâncias' acompanharão as pessoas que participarem do cortejo. As unidades de pronto atendimento dos Barris e Brotas também funcionarão.

Ordem pública e fiscalização

A Secretaria Municipal de Ordem Pública vai atuar com 30 agentes de fiscalização, que irão organizar o trecho por onde passará o desfile do 2 de Julho. A Subcoordenação de Combate à Poluição Sonora irá manter o pronto atendimento com base nas denúncias do Fala Salvador (156), além do monitoramento dos carros de som que vão para o circuito.

Guarda Municipal

A Guarda Civil Municipal (GCM) terá cerca de 210 agentes durante os festejos. Distribuídos por eventos entre os dias 1º e 5, eles irão apoiar a recepção do “Fogo Simbólico” (largo de Pirajá), a cerimônia em apoio ao General Labatut (Pirajá), a segurança da praça Campo Grande, da comitiva da prefeitura e dos carros dos caboclos. A corporação também desfilará no cortejo cívico.

Defesa Civil

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) mantém o plantão de 24 horas.

Salvamar

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) vai trabalhar com 80 homensno trecho de Jardim de Alah até a Praia de Ipitanga durante o feriadão. Serão 30 postos fixos e quatro volantes.

Sedur

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) também fiscalizará o cortejo. De acordo com o órgão, blimps (balões infláveis promocionais) não poderão ser utilizados durante o desfile. Também são proibidas faixas, placas e painéis publicitários. O descumprimento da norma durante o desfile acarretará em multa e apreensão, com possível inutilização dos materiais.

FGM

As instituições culturais mantidas pela Fundação Gregório de Mattos (FGM): Casa do Benin, Espaço Barroquinha e Teatro Gregório de Matos terão as atividades suspensas.

Secult

A Casa do Carnaval e a Casa do Rio Vermelho não funcionam na segunda-feira. Já os fortes Santa Maria e São Diogo funcionarão a partir das 14h, em razão do jogo entre Brasil e México pela Copa.

Semtel

Projeto Ruas de Lazer segue de recesso e só voltará no próximo dia 6. O SIMM também não funciona.

