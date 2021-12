Órgãos definem ações para reduzir impacto da chuva

O Comitê Interinstitucional de Ações de Emergência se reuniu, nesta segunda-feira, 30, na sede da Defesa Civil de Salvador (Codesal) para definir ações preventivas para o enfrentamento do período da chuva, que acontece entre abril e junho.

Foi apresentada ao grupo a previsão climática de fevereiro e março, além de algumas ações como troca de lonas e limpeza de canais.

“A previsão de chuva está dentro do normal esperado, mas vamos continuar com esse acompanhamento diário. Solicitamos à Seman [Secretaria Municipal de Manutenção] o cronograma de limpeza de canais para definirmos aqueles que necessitam de intervenção emergencial por conta do histórico de alagamentos”, explica o diretor-geral da Codesal, Gustavo Ferraz.

Conforme Ferraz, as reuniões do comitê deverão acontecer quinzenalmente com o objetivo de manter discussões de forma sistemática entre os órgãos e, consequentemente, minimizar os estragos causados pela chuva.

