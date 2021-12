Órgãos apelam a Brasília por aumento do repasse de recursos

Com a possibilidade de fechamento do Martagão Gesteira, levantada pelo superintendente da Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil, Antônio Novaes, as gestões municipal e estadual começaram a se movimentar para solucionar o déficit financeiro da unidade.

Segundo a diretora da Central Médica de Regulação do Município, Marta Rejane, um ofício foi encaminhado ao Ministério da Saúde expondo a situação do hospital filantrópico.

Além disso, ainda conforme Marta Rejane, o titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), José Antônio Alves, fez um apelo na reunião da Comissão Intergestores Bipartite (composta pelo estado e pelos secretários municipais) para que R$ 500 mil extras fossem repassados para o Martagão Gesteira mensalmente.

É essa a instância responsável por discutir a divisão das verbas enviadas ao Fundo Estadual da Saúde pelo governo federal.

Justificativa

Em nota, o Ministério da Saúde (MS) informou à reportagem de A TARDE que "para obter mais recursos, a instituição hospitalar deve comprovar produção acima do pactuado e ou habilitar e credenciar novos serviços".

O MS não comentou, no entanto, o subfinanciamento dos procedimentos do SUS, criticado pelas gestões dos hospitais filantrópicos (veja acima).

Segundo o órgão, o Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) para os municípios baianos aumentaram de R$ 2,63 bilhões, em 2014, para 2,67 bilhões, em 2015, e R$ 2,72 bilhões, em 2016.

"Contudo, as administrações estadual e municipal também podem empregar recursos próprios para complementação financeira dos procedimentos", disse o comunicado do ministério.

Estado e município

Sobre isso, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) afirmou, também em nota, que os contratos sob a gestão do órgão estadual são responsáveis por 40% do financiamento do Martagão Gesteira.

"A resolução completa do problema da instituição se faz necessária a partir do reequilíbrio de outros contratos, que atualmente são geridos pela Secretaria Municipal de Saúde de Salvador", disse a Sesab.

Do outro lado, a SMS informou que custeia cerca de 48% dos R$ 2,3 milhões repassados para a unidade. Isso significa que, desse valor total, R$ 1,1 milhão é pago pela prefeitura e os outros R$ 1,2 milhão são oriundos das verbas federais.

Segundo a secretaria, a gestão municipal arca integralmente com o montante de R$ 2,3 milhões quando há atrasos de repasses do Ministério da Saúde, com o objetivo de "não interromper os atendimentos".

