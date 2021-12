Organização inscreve em programas de intercâmbio no exterior até sexta

Seguem até sexta-feira, 23, as inscrições para o programa de intercâmbio da Aiesec, maior organização social gerida por jovens no mundo. Os interessados em participar da experiência em outros países devem ter de 18 a 30 anos e podem se candidatar pela internet.

Os candidatos de Salvador terão taxas reduzidas em até 60%, por causa da Black Friday. O programa Empreendedor Global sai por R$ 790, enquanto o Voluntário Global fica por R$ 690.

Na sexta, a organização promove um evento gratuito das 9h às 21h, na Gambiarra Espaço Criativo & Coletivo (Rua Afonso Celso nº 277 - Barra). Para participar, basta comparecer ao local com RG ou documento com foto. Não é necessário cadastro prévio. Além de saber mais sobre os programas de intercâmbio, também será possível conversar com quem já viajou para o exterior.

