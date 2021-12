Organização do Fórum Social Mundial finaliza preparativos

A partir de debates e pluralidade de perspectivas sobre a vida em sociedade, a 13ª edição do Fórum Social Mundial (FSM), que acontecerá entre 13 e 17 de março em Salvador, visa promover a transformação do indivíduo e propor ideias para o espaço social-democrático.

Na manhã desta terça-feira, 6, em coletiva de imprensa na Reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba), instituição que receberá a maior parte das atividades, representantes de vários coletivos apresentaram ideias e temas que serão abordados.

Serão mais de 1.500 atividades sobre temas como ancestralidade, luta das mulheres, cultura de resistência, territorialidade, direito à cidade, educação e ciência, emancipação e soberania dos povos, entre outros. Marchas, assembleias e debates farão parte das ações.

Para o reitor da Ufba, João Carlos Salles, a ampliação de direitos e resistência democrática são características do espírito do FSM.

“A Ufba se une a movimentos sociais, diversas organizações, à Uneb e outras universidades do estado e do País. Faremos um fórum com muita responsabilidade, lucidez e a profundidade que o momento nacional requer”, disse o reitor.

No dia 16 de março, está programada a Assembleia Mundial das Mulheres, momento em que todas as atividades se voltarão para a questão da luta feminina.

Antes, no dia 14, será realizado o Tribunal Popular de Crimes de Feminicídio, contra as mulheres negras, no auditório da Reitoria do Instituto Federal da Bahia (Ifba), no Canela, e a Marcha das Mulheres, com concentração no Campo Grande, às 14h.

“As lutas das mulheres são múltiplas e levantaremos os 10 pontos inegociáveis. Um, com certeza, é o feminicídio. Há avanços e retrocessos nessa luta nos últimos anos. O lugar na política, por exemplo, mudou, mas ainda somos poucas nesse campo”, observou Rita Fróes, da Rede Mulher e Mídia e membro do grupo facilitador do FSM 2018.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

