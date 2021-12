Ordenamento de ambulantes na Barra tem início neste sábado

Uma semana depois de reordenar o estacionamento no bairro da Barra, chegou a vez de ordenar os ambulantes que trabalham na região. Na manhã deste sábado (12), agentes de fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pública, com apoio de policiais civis e militares, estiveram presentes no trecho entre o Porto da Barra e o Alto do Cristo, com o objetivo de organizar o comércio de rua no local. A ação volta a acontecer neste domingo (13), das 8h às 18h.



De acordo com a secretária de Ordem Pública, Rosemma Maluf, apenas em casos de descumprimento da legislação municipal, o comerciante terá a mercadoria apreendida. "Não queremos fazer nada de forma brusca. O nosso intuito não é de prejudicar, mas de conscientizar os ambulantes de que o espaço precisa ser ordenado, pelo bem deles e da população", ressaltou a secretária.

Presente na operação, o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, destacou a constante parceria realizada neste tipo de ação, em conjunto com a administração municipal. "Sempre estivemos presente, dando apoio a este tipo de ação da prefeitura. Esse trabalho conjunto é importante para a promoção da segurança".

A movimentação dos fiscais e policiais chamou a atenção de quem passava pelo local, e teve a aprovação de moradores e frequentadores da Barra. "Tinha muito ambulante aqui, tomando conta da calçada, junto à balaustrada. E a balaustrada tem que estar livre para todo mundo que quer ver essa bela vista", comentou a comerciante Ana Néri.

De acordo com Rosemma Maluf, a fiscalização de ambulantes será constante na Barra. A ação também deverá ser estendida, durante o ano, a outros pontos da Orla de Salvador, como as praias da Ribeira/Boa Viagem, São Tomé de Paripe e Itapuã.

O ordenamento do trânsito, que teve início no dia 5, prossegue na região com a proibição de estacionamento no longo do meio-fio, sob pena de multa e reboque do veículos.

Moradores de rua - No mesmo período, uma equipe da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza realiza o cadastramento e orientação aos moradores de rua. Somente na nesta manhã foram feitas quatro abordagens. "Em um dos casos, a pessoa é oriunda de São Paulo e vive aqui na cidade há 13 anos. Estamos tentando contato com a família para que ele possa voltar ao local de origem", relatou a psicóloga e técnica em abordagem social, Vera Lúcia Santos.

Ao ser abordado, o morador de rua é cadastrado e orientado a procurar um dos Centros de Referência e Assistência Social para Moradores de Rua (Centro-Pop), localizados no Largo de Roma e na Baixa dos Sapateiros. Outra opção é o oferecimento de vagas para pernoite no Abrigo Salvador, também no Largo de Roma.

adblock ativo