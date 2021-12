Ordem de serviço que leva metrô até Águas Claras em 2022 é assinada

O tramo 3 da Linha 1 do Sistema Metroviário Salvador-Lauro de Freitas, que teve ordem de serviço assinada nesta segunda-feira, 9, pelo governador Rui Costa na estação do metrô em Pirajá, deve ser concluída até junho de 2022. A obra custará R$ 424,6 milhões e será executada pelo Consórcio Ccifra-TSEA-EPC, vencedor da licitação.

No evento, foi informado que, nesta terça, 10, será assinada a autorização para a implantação do veículo leve de transporte (VLT) que ligará o bairro do Comércio à Ilha de São João, em Simões Filho. A obra deve custar cerca de R$ 2 bilhões.

O novo tramo do metrô terá duas novas estações, uma em Campinas de Pirajá e outra em Águas Claras/Cajazeiras, onde também será construído um terminal de integração para ônibus urbanos e metropolitanos nas proximidades do novo Terminal Rodoviário de Salvador anunciado na semana passada. O novo trecho entre as estações terá 5,5 km de extensão.

O governador destacou que as novas estações, além de ajudarem na mobilidade da cidade, também contribuirão na geração de empregos na região.

“Estamos criando um novo vetor de desenvolvimento e um novo polo de geração de emprego tanto para o povo daquela região quanto para os moradores de Cajazeiras, Águas Claras, Fazenda Grande e, também, para a população do subúrbio ferroviário. Nós estamos estimando que cerca de dez mil empregos serão gerados com a obra, além dos que serão gerados no equipamento e à margem da via, na nova rodoviária e nas estações de metrô”.

Para o presidente da Companhia de Transporte do Estado da Bahia (CTB), José Eduardo Copello, o projeto vai beneficiar não somente os moradores da localidade mas toda a cidade. Ele ressaltou a importância da estação em Águas Claras.

“Vai anteder amplamente a região e se tornar a estação de referência da entrada do metrô em Salvador. Ali serão também integrados os ônibus urbanos e metropolitanos, além da integração com a nova rodoviária. Será uma região com grande movimentação de pessoas e de demanda intensa que proporcionará um novo polo de desenvolvimento para a região gerando empregos”.

A nova estação será implantada do lado esquerdo da BR-324, no sentido Salvador-Feira de Santana, começando no km-622.

No evento, o governador explicou os planos para novas estações. “Este mês, nós concluímos os estudos de topografia, sondagem em geologia daquela região do centro. Nós pretendemos ampliar o metrô chegando até o Campo Grande. Serão mais três estações, incluindo uma na Graça e outra na Barra. Agora será licitado o anteprojeto e, ano que vem, devemos licitar a obra”, disse.

*Sob supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo