Ordem de serviço para duas obras de contenção de encostas é assinada

Foi assinada na manhã desta segunda-feira, 8, a ordem de serviço que autoriza duas novas obras de contenção de encostas no Alto do Cabrito e na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. A assinatura foi feita pelo governador Rui Costa, durante visita às obras da rua São José, no bairro da Liberdade.

Com início imediato, as duas obras contaram com o investimento de R$ 4 milhões devem ser concluídas em até seis meses.

A ação faz parte do Programa de Prevenção de Desastres Naturais, executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

Outras obras

No final de março de 2015, foi iniciada uma série de obras de contenção de encostas em diferentes pontos da capital baiana. Até o momento, já foram concluídas as obras em 30 encostas. No total, 47 bairros de Salvador e outros três de Candeias, na região metropolitana, serão beneficiados.

A encosta da rua São José, na Liberdade, está com 40% da obra concluída. O investimento total dos 18.350 metros quadrados de encosta contida ao longo de 504 metros de extensão é de R$ 20 milhões.

Além da contenção, são executadas na área serviços de pavimentação das ruas, construção de passeios, novas escadarias, corrimãos e acessos complementares.

