Oportunidade de especialização em MBA para PPPs serão oferecidas na Bahia

As inscrições para MBA PPPs e Concessões, o primeiro do Brasil especializado em parcerias público-privadas, terão início no dia 27 de setembro. O objetivo do curso é qualificar e aprimorar profissionais que fazem parte ou tenham interesse em trabalhar com atividades em Parcerias Público- Privadas, concessões públicas e/ou regulação e controle dos serviços públicos.

Ao todo serão 420 horas-aula, das quais 380 horas serão por meio de ensino a distância (EaD) e 40 horas de módulo presencial, com direito a certificado da LSE Enterprise. Todas as informações sobre o MBA “PPPs e Concessões”, como conteúdo programático, relação de professores e mais detalhes, podem ser encontradas no site.

A especialização é uma parceria da RedePPP, da London School of Economics e da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESP-SP). Liderada pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba), a RedePPP reúne 30 organizações brasileiras, entre estados, municípios, órgãos federais e agências de fomento.

