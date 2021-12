Operários se ferem ao ser soterrados em obra na Barra

Três operários foram soterrados e ficaram feridos quando trabalhavam em uma obra na Barra, em Salvador, na tarde desta quinta-feira, 4, por volta das 15h. Segundo nota da Secretaria de Manutenção (Seman), o acidente aconteceu em obras na rua Greenfield.

Os trabalhadores realizavam uma escavação para colocar uma rede de manilhas para melhorar a drenagem na via do bairro.

Os feridos foram identificados como Bartolomeu do Rego Neves, de 57 anos, Cléber Santana de Almeida, 32, e Deivid Rodrigo dos Anjos, 30. Eles estavam na valeta com outros oito trabalhadores quando parte do barranco desabou.

Socorro

Bartolomeu, que se feriu na perna, e Rodrigo, com escoriações na cabeça, foram socorridos por populares. Em seguida, eles chamaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já Cléber Santana foi resgatado por bombeiros.

Segundo a Seman, todos foram encaminhados ao Hospital do Subúrbio e não correm risco de morte. "As obras, que estão 80% concluídas, irão continuar com a troca de equipe pela empresa contratada", concluiu o comunicado à imprensa da Secretaria de Manutenção.

A Seman diz que vai apurar as causas do acidente (Foto: Fernando Vivas | Ag. A TARDE)

