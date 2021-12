Operários param obras de mobilidade da Copa por 24h

Trabalhadores da construção pesado paralisaram as atividades nesta terça-feira, 25, para o lançamento da campanha salarial da categoria. O movimento atinge as obras de Salvador, como os serviços de mobilidade urbana para a Copa do Mundo, do metrô, de pavimentação asfáltico, saneamento básico e nas avenidas Pinto de Aguiar e Paralela.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Montagem Industrial (Sintepav), Adalberto Galvão, a paralisação é de 24 horas. "Queremos mostrar que estamos iniciando a campanha salarial e que as construtoras têm robustes econômica para atender as reivindicações dos trabalhadores", explica.

A categoria pede 15% de reajuste, cesta básica de R$ 350, assistência médica para funcionários e dependentes e pagamento de hora extra com adicional de 70% de segunda a sexta, 100% no sábado e 130% aos domingos e feriados.

Segundo o sindicalista, os operários darão um prazo até a primeira quinzena de março para negociação. Após esse período, iniciam processo para deflagrar greve.

Para marcar o início da campanha salarial, os trabalhadore seguem em marcha do Campo da Pólvora até a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE).



O Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada (Sinicon) na Bahia recebeu a pauta de reivindicação dos operários, mas ainda não formulou uma contraproposta, de acordo com o advogado Igor de Amorim, que acompanha as negociações com o trabalhadores.

adblock ativo