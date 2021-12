Operários encontram fezes de rato em comida de obra do metrô

Operários do canteiro de obras da Linha 2 do Metrô, na estação Acesso Norte, encontraram fezes de rato no local onde era servido o almoço, no final da manhã desta quarta-feira, 26.

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Montagem Industrial do Estado da Bahia (Sintepav) informou que cerca de 20 trabalhadores de uma empresa terceirizada que presta serviços às obras do Consórcio Mobilidade Bahia, foram comer por volta de 11h30. Enquanto montava seu prato, um dos trabalhadores visualizou fezes de rato na comida. Ainda conforme o Sintepav, o consórcio substituiu os alimentos e nenhum operário passou mal.

Paulo Roberto, secretário-geral do Sintepav, disse que o sindicato irá acompanhar a apuração dos fatos. "O Consórcio Mobilidade Bahia deve dar a qualidade dos alimentos oferecidos aos trabalhadores", disse.

A assessoria de comunicação da CCR Metrô Bahia - empresa que administra o metrô em Salvador - informou que as obras não foram paralisadas. Foi retirada uma amostra da comida apresentada pelo trabalhador para análise. A situação chegou a gerar tumulto entre os trabalhadores, mas todos voltaram a trabalhar em seguida, informou a CCR Metrô Bahia.

No mês de junho, 47 trabalhadores passaram mal e foram encaminhados ao ambulatório no canteiro de obras da Estação Pirajá, após se queixarem de indisposição e dores de barriga, sintomas característicos de intoxicação alimentar. A assessoria informou na ocasião que não ficou claro se os trabalhadores já chegaram de casa passando mal ou se tiveram o incômodo após se alimentarem no canteiro de obras.

