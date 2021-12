Operários do metrô paralisam obras por tempo indeterminado

Em assembleia realizada na manhã desta quinta-feira, 7, os operários do metrô aprovaram a greve em todos os canteiros de obras por tempo indeterminado. A paralisação teve início na tarde desta quarta-feira, 6, quando o funcionário Eldo Pereira Alves, de 25 anos, faleceu após ter caído de um poste na região da Baixinha de Santo Antônio.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Pesada da Bahia (Sintepav-Ba) Irailson de Oliveira, os trabalhadores entraram com denúncia no Ministério Público do Trabalho. "Desde 2000, quando as obras começaram, já aconteceram sete acidentes fatais", afirma o presidente.

Uma nova assembleia foi marcada para a segunda-feira, 11. Além de melhores condições de segurança, os grevistas reinvidicam também questões salariais, como o pagamento da participação nos lucros pelas empresas subcontratadas. Em nota, a assessoria da CCR afirma que o Consórcio Mobilidade Bahia, responsável pelas obras, está aberto ao diálogo e que irá acompanhar as negociações de perto.

Acidentes

Eldo caiu de um poste na manhã de quarta-feira, 6, enquanto trabalhava em uma obra do metrô próxima ao viaduto na região da Baixinha de Santo Antônio, nas imediações da Avenida Luís Eduardo Magalhães. Segundo informações da CCR, a vítima trabalhava em uma transferência da rede elétrica de um lado para o outro do terreno no momento do acidente.

Em maio deste ano, os operários já haviam paralisado as atividades também em solidariedade à morte de um colega. O sul coreano Kim Jong Pyo morreu eletrocutado no dia 29 de maio, em um canteiro próximo ao Acesso Norte.

