Operários do metrô fazem assembleia na Rótula do Abacaxi

Trabalhadores do Consórcio Mobilidade Bahia realizam uma assembleia nesta quarta-feira, 30, no canteiro de obra do metrô. O grupo está reunido na região da Rótula do Abacaxi.

De acordo com a assessoria do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada (Sintepav), a categoria discute assuntos ligados ao trabalho deles, como segurança nos canteiros de obra. Não há previsão de paralisação das atividades.

