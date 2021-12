Operários do Le Parc protestam contra mortes no canteiro de obras

Cerca de 300 operários das obras do Le Parc se concentraram em frente ao empreendimento, na manhã desta quinta-feira, 9, em protesto por conta do acidente ocorrido ontem e que culminou com a morte dos operários Leandro Marques, de 27 anos, e Roberto Robson. Os manifestantes cobram mais segurança no canteiro de obras.

Os técnicos de montagem e um terceiro colega, Adilson do Nascimento - que ficou ferido e se encontra internado no Hospital Geral do Estado HGE - foram arremessados ao chão com a queda da grua na qual trabalhavam.

De acordo com Erisvaldo Pereira, diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Construção (Sintracon), hoje, a partir do meio-dia, a Secretaria Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) realiza perícia no local em que trabalham cerca de 5 mil operários.

"Ainda não se sabe se foi falha humana ou se os equipamentos estavam com defeito. Mas acredito que tenham sido o equipamentos porque são velhos e estão travando", afirmou o sindicalista, acrescentando que, em novembro do ano passado, outro funcionário morreu no local após cair do sétimo andar.

Os corpos de Leandro Marques e Roberto Robson já foram liberados pelo Instituto Médico Legal. O primeiro será enterrado nesta quinta-feira, às 14h, no cemitério Bosque da Paz, na Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador, e o segundo será sepultado em Sergipe.

Os trabalhadores foram liberados do trabalho nesta quinta-feira e o canteiro de obras está parado. Mas uma nova manifestação está marcada para esta sexta-feira, 10, a partir das 5h.

