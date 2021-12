Operários de obra no Dique são soterrados após acidente

Dois operários de uma obra da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) foram soterrados na manhã desta quarta-feira, 14, após o asfalto ceder e eles caírem em um buraco aberto pela obra.

O acidente aconteceu na via de ligação entre o Dique do Tororó e a avenida Vasco da Gama, embaixo do Viaduto Rômulo Almeida. Jonatan Santos Silva, de 25 anos, e Enaldo Matos, de 28, ficaram soterrados até a cintura e foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os dois não sofreram ferimentos graves e foram liberados pela equipe médica. Por conta do acidente, o trânsito segue lento na região.

adblock ativo