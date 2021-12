Operários da obra do metrô param após morte de colega

Os operários da obra metrô pararam o trabalho nesta sexta-feira, 30, após a morte de um colega nesta quinta, 29. O sul coreano Kim Jong Pyo morreu eletrocutado no canteiro que fica próximo ao Acesso Norte. Os funcionários pedem esclarecimentos pela morte do colega, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Pesada da Bahia (Sintepav).

A assessoria de comunicação da CCR Metrô Bahia disse que o fato será apurado. A ocorrência foi registrada na 11ª Delegacia, no bairro Tancredo Neves.

No mês de maio, as obras do metrô no canteiro do Retiro foram suspensas pela Superintendência Regional de Trabalho e Emprego (SRTE), que identificou que faltava medidas coletivas de segurança para os trabalhadores.

