Operários da OAS-Gafisa param cinco obras da empresa

Trabalhadores da construção civil pararam as atividades na manhã desta segunda-feira, 29, em cinco obras residenciais da OAS-Gafisa: Manhattan, na Avenida Paralela, Vila Alegro, no Trobogy, Cittá Itapuã, em Itapuã e Villaggio Panamby e outro empreendimento que não foi identificado, ambos no Horto Florestal.

A categoria diz que empreiteiras contratadas pela OAS-Gafisa não realizaram os pagamentos dos salários e cesta-básica dos empregados, de acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Raimundo Brito. Cerca de cinco mil funcionários participam da paralisação. Eles ameaçam só retornar ao trabalho após acordo com a OAS-Gafisa.

