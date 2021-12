Operários da construção civil fazem passeata na Pituba

Os trabalhadores da construção civil tiveram mais um dia de protesto em Salvador nesta terça-feira, 18. Pelo segundo dia consecutivo, eles pararam o trânsito em protesto pela campanha salarial da categoria. Dessa vez, os operários seguiram da avenida Manoel Dias da Silva para a rua Belo Horizonte, ambas na Pituba, o que afetou o tráfego na região. O movimento foi suspenso por volta de 9h40.

A categoria tenta pressionar o patronato a ceder na negociação. "Estamos protestando para que (as negociações) avancem, porque está parada. Queremos um resultado positivo", disse o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira no Estado da Bahia (Sintracom-BA), Florisvaldo Bispo.

De acordo com ele, a categoria reduziu a proposta de aumento de 15% para 14%, mas também pede redução do tempo de experiência de 90 para 30 dias e manutenção do aviso indenizado.

Os empresários, representado pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA), dizem que estão abertos a negociação. Operários e patronato se reúnem nesta tarde, às 14 horas, na sede da da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia (SRTE/BA).

