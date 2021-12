Operário que ficou preso em andaime de edifício é resgatado

O operário Israel Conceição Silva, de 18 anos, que ficou pendurado no quarto andar do edifício Estúdio Um, na rua Carlos Gomes, em Salvador, foi resgatado na tarde desta terça-feira, 6. O acidente aconteceu enquanto o jovem fazia manutenção do prédio.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o andaime utilizado pelo trabalhador apresentou defeito e ele precisou ser resgatado. Além de Israel, outro homem, que não teve a identidade revelada, trabalhava no momento do acidente. O segundo operário caiu do prédio, porém não teve ferimentos graves.

Israel foi encaminhado para atendimento hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

