Operário que caiu de obra no Itaigara passará por cirurgia

O operário da construção civil Ivanildo Almeida, de 29 anos, que caiu de uma obra no Itaigara nesta quinta-feira, 5, fraturou três vértebras e passará por uma cirurgia.

Segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), o trabalhador foi internado no Hospital Geral do Estado (HGE), está lúcido e não corre risco de morte. Ivanildo trabalhava na fachada do edifício Onássis, na rua Silva Valente, quando despencou do sétimo andar.

Após o acidente, o local recebeu a visita do técnico de segurança do trabalho André Neves, representante do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira no Estado da Bahia (Sintracom-BA), que encontrou uma série de irregularidades, como equipamentos inadequados, cordas desgastadas, falta de documentação para o serviço e de carteira assinada para os trabalhadores.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a representante da L Macedo Construtora Ltda, Carmen Lúcia, informou que a empresa está dando a assistência necessária ao funcionário.

Já em relação às irregularidades apontadas pelo sindicato, a funcionária do setor administrativo explicou que a emrpesa enviará uma carta à imprensa para informar "tudo o que está sendo realizado", mas que a prioridade no momento é a saúde de Ivanildo.

"O sindicato tem o direito de falar, está fazendo a parte dele. Estamos investigando as causas do acidente e vamos providenciar uma pessoa para acompanhar o processo", completou.

