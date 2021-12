Operário que caiu da cobertura do Mundo Plaza segue internado

O operário Adilton Santos de Jesus, que caiu de uma altura de seis metros quando prestava serviço na cobertura externa do edifício Mundo Plaza, continua internado na Clínica Ortopédica e Traumatológica (COT), no bairro do Canela, nesta sexta-feira, 24. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 23, no prédio da construtora Odebrecht, localizado na Av. Tancredo Neves. Adilton quebrou o punho direito e passou por uma cirurgia na noite de ontem. Apesar de passar bem, o operário está em observação e não tem previsão de alta.

Adilton, que é funcionário da empresa Tekmont, empreiteira da Odebrecht, despencou da cobertura do prédio quando colocava vidros na faixada externa do imóvel. Segundo testemunhas do acidente, a corda de proteção que segurava o rapaz teria partido e causado a queda.

Porém, de acordo com a assessora de comunicação da Odebrecht, Ana Paula Vargens, o acidente não teria sido causado pela corda. "O Adilton não estava com o cinto de segurança conectado no momento da queda. Ele é funcionário da Tekmont há 10 anos e tem experiência neste tipo de trabalho", argumenta.

Ana Paula informou, ainda, que o operário foi acompanhado, desde o momento da queda até o hospital, por um médico do grupo. Em nota divulgada ontem, a Odebrecht afirma que Adilton recebe acompanhamento e apoio necessários da empresa.

Para a assessora de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira na Bahia (Sintracom-BA), Mery Bahia, acidentes como o de Adilton acontecem devido à sobrecarga de trabalho e falta de segurança proporcionadas pelas construtoras. "Só neste ano aconteceram 78 acidentes com seis mortes de operários. Em 2009, foram 134 acidentes com 8 mortes, todos provocados por acidente de trabalho", afirma.

Le Parc - Em menos de um mês, foram dois acidentes envolvendo operários na capital baiana. No último dia 8 de setembro, uma grua utilizada nas obras do Le Parc, na avenida Paralela, caiu e atingiu três trabalhadores. Com a queda do equipamento, Leandro Marques, de 27 anos, e Roberto Robson foram arremessados ao chão e morreram na hora. A terceira vítima, Adilson do Nascimento, quebrou uma perna e passou por cirurgia no Hospital Geral do Estado (HGE).

