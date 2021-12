Operário morre soterrado em obra no Itaigara

Um operário morreu soterrado e outro ficou ferido após um desmoronamento de terra em uma obra, no bairro do Itaigara, área nobre de Salvador, no final da manhã desta quinta-feira, 16. De acordo com a Central de Polícia (Stelecom), o acidente aconteceu na Rua Almeida Garret, por volta das 10h.

Anderson Oliveira de Jesus, de 24 anos, e Nilton Ramos Santos, 36, trabalhavam no canteiro de obras do empreendimento Residencial Toulon, no momento em que o terreno desmoronou. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada logo após o acidente.

Anderson Oliveira não resistiu aos ferimentos e morreu antes do atendimento médico. Já Nilton Ramos foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE).

A polícia afirmou que, por enquanto, não tem informações do que pode ter provocado o acidente. A reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a assessoria do empreendimento, por telefone, mas até o momento não obteve contato.

