Operário morre esmagado por empilhadeira

Um operário morreu nesta quinta-feira, 10, em um acidente na empresa Votorantim Cimentos, em Campinas do Pirajá. De acordo com testemunhas, o trabalhador Pascoal Bispo da Cruz operava uma empilhadeira quando caiu do equipamento e foi esmagado pela máquina.

O ajudante de carga e descarga, Antônio Luís do Rosário, atribui o acidente ao excesso de trabalho. "Um operador de empilhadeira trabalha das 22 às 6 horas. Acho que foi excesso de trabalho", diz.



O diretor do Sindicato de Cargas Próprias do Estado da Bahia (Sintracap), Marcelo Lavigne, disse que a empresa relatou que o operário dormiu enquanto operava a empilhadeira, o que teria provocado o acidente. "Eles estão colocando a culpa no funcionário, mas se o acidente aconteceu dessa forma que eles estão falando foi por conta da carga excessiva de trabalho".

Marcelo diz que acidentes em distribuidoras de cimento são comuns, mas que esse é o primeiro caso em que um trabalhador morreu esse ano.

Colegas tentaram socorrer Pascoal, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Não há informações sobre o enterro da vítima.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a empresa por meio da assessoria de imprensa e informou que lamenta profundamente o ocorrido e está colaborando com o Corpo de Bombeiros na apuração das causas.

