Operário morre em acidente em canteiro de obra na Pituba

Um operário morreu em um canteiro de obra no Condomínio Aquarius, na Pituba, na manhã deste sábado, 20. O caminhão do tipo bomba-lança estava estacionado na rua Manoel Philomeno de Miranda, em um nível mais alto da obra, e fazia o serviço de concretagem. De acordo com testemunhas, cerca de 15 trabalhadores estavam no local e José Carlos Dias Martins, de 57 anos, segurava um equipamento chamado de vibrador, que faz barulho.

Quando perceberam que o caminhão inclinou, os colegas gritaram para todo mundo correr, mas por conta do som do instrumento operado por José Carlos, ele não ouviu e permaneceu no local, sendo atingido na cabeça pelo mastro do veículo (parte responsável por transportar o cimento)

Segundo socorristas do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), José Carlos morreu no local. Inicialmente os atendentes do Samu divulgaram o nome dele errado, mas a informação foi corrigida pelo delegado do Plantão Metropolitano, Marcus Antônio Pavie. De acordo com ele, o pedreiro morrava na ilha de Mar Grande. Colegas disseram que o operário tinha três filhos e costumava dormir no trabalho, voltando para casa apenas nos finais de semana, o que ele deveria fazer neste sábado.

Responsáveis pela obra da construtora Fator Realty Incorporações fecharam o espaço e não permitiram o acesso da imprensa. A incorporadora Duo Empreendimentos, responsável pela obra, divulgou nota lamentando o acidente e informando que o serviço era realizado por uma empresa terceirizada.

