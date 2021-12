Operário morre durante serviço em ferryboat

Um operário não identificado morreu nesta quinta-feira, 29, após acidente de trabalho em uma das embarcações do sistema ferryboat, administrado pela Internacional Marítima.

Segundo a empresa, o operário, que não foi identificado, trabalha para uma empresa terceirizada e estava realizando um serviço no ferryboat Zumbi dos Palmares, na Base Naval de Aratu. Não há informações sobre o que ocorreu, mas o operário chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu.

Em nota, a Internacional Marítima lamentou o ocorrido. "Informamos ainda, que será necessário aguardar o resultado do laudo da perícia técnica para termos mais detalhes. Estamos colaborando com as autoridades para a apuração do ocorrido", diz a nota.

