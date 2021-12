Operário morre após acidente em obra no Corredor da Vitória

Um operário que trabalhava na construção de um prédio no Corredor da Vitória, em Salvador, morreu em um acidente na manhã desta segunda-feira, 24. Conforme a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Ronaldo de Araújo Cerqueira, 31 anos, trabalhava na construção da Mansão Wildberger. Ele prestava serviço para a empreiteira Thyssenkrupp Elevadores.

Ainda de acordo com o órgão, no momento do acidente, ele estava montando um dos elevadores do prédio de luxo. A Stelecom não soube informar o que motivou a morte dele. A remoção do corpo foi solicitada por volta das 12h.

Em nota, a MRM Construtora e João Fortes Engenharia, responsáveis pela Thyssenkrupp Elevadores, lamentaram a morte de Ronaldo, e afirmaram que o funcionário fazia uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI). As empresas também explicam que acionaram o Corpo de Bombeiros, mas que, infelizmente, o trabalhador não resistiu e morreu.

Veja a nota na íntegra:

A MRM Construtora e a João Fortes Engenharia informam que na manhã desta segunda-feira, dia 24, houve um acidente em uma obra no Corredor da Vitória. As empresas lamentam o falecimento do operário da Thyssenkrupp Elevadores, uma de suas empreiteiras. Ronaldo de Araujo Cerqueira trabalhava na montagem de um dos elevadores quando se acidentou. Na ocasião ele fazia uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) e, imediatamente, a equipe acionou o Corpo de Bombeiros, que chegou rapidamente ao local. Infelizmente, o trabalhador não resistiu aos ferimentos. As empresas reiteram que os operários de suas obras são treinados frequentemente e todos utilizam, obrigatoriamente, EPI. A MRM e a João Fortes se solidarizam aos familiares e se colocam à disposição das autoridades para fornecer todas as informações sobre o acidente.​

