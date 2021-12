Operário morre ao cair em fosso de elevador no Horto Florestal

O operário Felipe Sátiro dos Santos, de 29 anos, morreu após cair no fosso de um elevador no edifício Horto Santa Luzia, no bairro do Horto Florestal, em Salvador, na manhã deste sábado, 22.

Informações do Corpo de Bombeiros indicam que a vítima trabalhava na manutenção do equipamento quando caiu do 24º andar e morreu na hora. Três funcionários faziam serviço no elevador no momento do incidente.

Ainda, segundo os bombeiros, o operário caiu no fosso de uma altura aproximadamente 72 metros. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para fazer perícia e a retirada do corpo.

Corpo de Bombeiros foi acionado após o acidente

Acidente no Candeal

Este é o segundo acidente com elevador no mês de junho, em Salvador. No último dia 11, um elevador despencou do 7º andar do prédio Prado Empresarial, no Candeal.

Na ocasião, quatro homens e uma mulher ficaram feridos após queda de cerca de 20 metros. Duas tiveram fraturas nas pernas, uma delas traumatismo craniano, e outras três sofreram ferimentos leves.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o não rompimento do cabo do elevador evitou um acidente de maior proporção.

