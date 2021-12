Operário ferido em desmoronamento no Itaigara recebe alta

O operário que ficou ferido após um desmoronamento de terra em um canteiro de obra, no bairro do Itaigara, área nobre de Salvador, na última quinta-feira, 16, foi liberado do Hospital Geral do Estado (HGE), onde estava internado, nesta sexta-feira, 18.

O acidente aconteceu na Rua Almeida Garret durante uma escavação. Nilton Ramos Santos, de 36 anos, trabalhava no canteiro de obras no momento em que o terreno desmoronou. Outro operário, Anderson Oliveira de Jesus, 24, que também estava no local, ficou soterrado por mais de uma hora e morreu antes da chegada do atendimento médico.

Nilton foi socorrido por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao HGE, onde ficou internado por dois dias. Informações dão conta de que uma sobrecarga de peso teria sido o motivo do desmoronamento, o que ainda não foi confirmado. O caso está sendo investigado pela Superintendência Regional do Trabalho, que embargou a obra.

