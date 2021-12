Operário disse que receberia R$ 6 mil reais por retirada de fios de cobre

Um dos “funcionários” que trabalhou na retirada de fios de cobre subterrâneos, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, disse que receberia R$ 6 mil reais pelo serviço de retirada de 360 metros dos cabos.

O homem, que preferiu não se identificar, trabalha em uma empresa de sucata, contou que foi contratado por um suposto funcionário da Pejota Construções, empresa responsável pela obra. Os homens chegaram a retirar 60 metros de cabo.

A Pejota disse em nota que não fez a contratação e afirmou anda que uma sindicância foi instaurada para apurar o fato.

O roubo foi registrado na última terça-feira, 29, após denúncias de moradores, porém a ação criminosa foi realizada no último domingo, 27. Os fios serviam para ligações de energia da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba).

