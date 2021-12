Operário cai de cobertura do Mundo Plaza

Um operário que prestava serviço no prédio Mundo Plaza, da construtora Odebrecht, caiu da cobertura externa do edifício localizado na Avenida Tancredo Neves, no bairro do Caminho das Árvores, por volta das 17h desta quinta-feira, 23.



O homem despencou de uma altura de aproximadamente seis metros. De acordo com testemunhas, a corda de proteção que segurava o rapaz teria partido e causado o acidente.

Em nota, a empresa declarou ainda que o trabalhador, que é de uma empresa subcontratada, foi levado ao hospital sem risco de vida e que recebe atendimento e apoio necessários. A assessoria da Odebrecht não soube informar o nome nem o cargo do operário acidentado.

