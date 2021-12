Operário cai de andaime durante reforma de prédio na rua Carlos Gomes

Um operário que trabalhava na reforma de um prédio na rua Carlos Gomes sofreu um acidente no início da tarde desta terça-feira, 6, ao cair do andaime, que quebrou. Outro funcionário da obra chegou a ficar pendurado na estrutura pelo Equipamento de Proteção Individual (EPI).

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o funcionário que caiu teve ferimentos leves e é atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na via.

Por conta do acidente, a rua Horácio César foi interditada pela Transalvador para o Corpo de Bombeiros realizar o resgate do trabalhador que ficou pendurado. O trânsito segue intenso na região.

