Operadores de Zona Azul já aceitam cartões de crédito e débito

As máquinas eletrônicas utilizadas pelos operadores de Zona Azul, em regiões que já estão completamente digitalizadas, começaram a aceitar cartões de crédito e débito como forma de pagamento a partir desta terça-feira, 30.

Os primeiros a aceitarem o modelo são operadores da região do Comércio, em Salvador, que utilizarão as máquinas para a venda de tíquetes digitais para estacionamento, encerrando o uso das cartelas de papel no local.

A partir desta quarta, 31, os operadores que passarão a aceitar os cartões como forma de pagamento pela Zona Azul são da região da Barra e Rio Vermelho.

O modelo de Zona Azul Digital foi implantado em outubro de 2018 com o objetivo de trazer maior comodidade aos usuários do sistema. Até então, a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) tem 11 aplicativos credenciados para oferecer o serviço na cidade.

