Operadora de celular faz treinamento para idosos

Os versos ao lado, de autoria do poeta gaúcho Mario Quintana (1906-1994), traduzem a chegada à terceira idade - fase em que é preciso reaprender a viver e, principalmente, adaptar-se às novidades do mundo moderno.

Para ajudar este público a inserir-se na era digital, a TIM - em parceria com a Motorola - ofereceu treinamento gratuito para o manuseio de aparelhos smartphones por pessoas da melhor idade. A iniciativa inédita foi realizada nesta quinta-feira, 27, na loja da operadora no Shopping Barra.

"Nosso objetivo é incluir este público no universo digital, para que aproveitem os benefícios das novas tecnologias. Coisas simples como falar com os filhos e netos, por meio de chamadas de vídeos, por exemplo", pontuou Victor Midlej, diretor de vendas consumer da TIM Bahia. Segundo ele, a previsão é que a ação aconteça em todas as lojas da operadora no estado.

O treinamento, que contou com a participação de 17 idosos, começou com exercícios de alongamento, orientados por um profissional de ginástica laboral - prática aplicada em empresas para melhorar a saúde e evitar lesões nos funcionários. Em seguida, houve uma palestras sobre o uso das ferramentas disponibilizadas nos smartphones.

Com humor e linguagem simples, os consultores apresentaram o sistema operacional dos aparelhos, mostrando os aplicativos mais comuns (Instagram, Facebook, WhatsApp) e ensinando-os a baixar programas que podem auxiliá-los no cotidiano, como na localização de farmácias.

Animado, o aposentado Pedro André Teixeira, 80 anos, aprovou a iniciativa da TIM e disse que jamais imaginou viver o suficiente para presenciar a magnitude das tecnologias.

"Eu não esperava chegar aos 80. Agora, quero viver até 120 anos, para aproveitar melhor tudo isso", disse, rindo. O interesse maior de seu Pedro, segundo ele, é aprender a enviar e receber vídeos e fotos.



Ao final do evento, foram sorteados alguns valleys (vales) para massagens e um aparelho smartphone. A aposentada Edimeia Santos Martins, 61 anos, foi a ganhadora do prêmio mais cobiçado.

Segundo ela, até então, o celular só era usado para fazer ligações. "Agora, vou pedir orientação para aprender a usar tudo. É importante que a gente saiba aproveitar as novidades", disse.

