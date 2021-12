Operação Verão da PM tem efetivo de 20 mil e duas aeronaves

Intensificar o policiamento em todo o Estado. Este é o objetivo da Operação Verão da Polícia Militar que conta com 20 mil policiais e bombeiros, além de duas aeronaves. A ação, que teve início nesta sexta-feira, 14, e segue até o dia 28 de fevereiro de 2013, envolve 8 mil militares a mais que o efetivo do ano passado. O lançamento da operação aconteceu na manhã de ontem, no Jardim dos Namorados, e contou com a presença do governador Jaques Wagner, do titular da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Maurício Barbosa, e do comandante-geral da PM, coronel Alfredo Castro.

"A operação visa dar um maior reforço na segurança durante o verão, quando a Bahia recebe uma grande quantidade de turistas", afirmou o governador Jaques Wagner. Segundo o comandante-geral da PM, coronel Alfredo Castro, a ação não será restrita às praias e pontos turísticos. "A operação vai contar com 20 mil policiais e bombeiros militares que não vão permanecer apenas nos pontos turísticos e praias. Os demais bairros, inclusive o subúrbio da cidade também serão igualmente atendidos, assim como nas rodovias estaduais", garantiu.

Na solenidade, foram entregues um avião monomotor turbo hélice, com capacidade para 11 ocupantes, e um helicóptero. "É importante ter esses equipamentos pois podem ser utilizados para transportar tropas rapidamente para outros estados. Servem também em casos de sequestros com refém", completou o comandante-geral.

Frota - Além disso, foi anunciada a compra de 518 motocicletas e 220 viaturas. "Em abril, chegarão seis novos carros para o Corpo de Bombeiros, além de motocicletas para atender a casos que não exijam carros-pipa", explicou Castro. A Operação Verão é uma das ações do Programa Pacto pela Vida, que tem como propósito reduzir as estatísticas referentes a crimes contra a vida em todo o Estado.

As ações vão se estender na Operação Praia, com policiais distribuídos nos 1.183 quilômetros do litoral; Operação Natalina, que atuará no combate de ações ilícitas durante as compras de final de ano; e Eventos Especiais, que vai reforçar o policiamento em grandes eventos populares.

